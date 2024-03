Un’altra nave, la “True Confidence”, è stata colpita nelle acque del golfo di Aden, zona oggetto degli attacchi delle milizie yemenite Houthi. Lo riferisce l’agenzia per la sicurezza marittima Ukmto che dà conto di una comunicazione di un “incidente”, a 54 miglia a sud ovest di Aden, di una nave mercantile che è stata “colpita”. Haaretz scrive dal canto suo che tre membri dell’equipaggio dalla nave portarinfuse battente bandiera delle Barbados ma di armatore greco, sono dispersi dopo che la nave è stata danneggiata al largo dello Yemen, e altri quattro riportano gravi ustioni, secondo quanto ha detto una fonte marittima che ha voluto restare anonima, aggiungendo che la nave sembrava essere stata abbandonata. La Ukmto ha riferito che le forze della coalizione la stavano sostenendo. Al momento non ci sono rivendicazioni per l’attacco.

UKMTO WARNING INCIDENT 046

Un funzionario della difesa statunitense ha detto che è stato visto del fumo provenire dalla nave e di avere anche visto una scialuppa di salvataggio in acqua vicino alla nave. I primi attacchi delle milizie yemenite contro navi ritenute collegate ad Israele sono iniziati il 19 novembre scorso e stanno provocando una deciso calo dei transiti dal mar Rosso e dal Canale di Suez. Il 18 dicembre Stati Uniti e Gran Bretagna hanno avviato un’operazione di difesa dei transiti e colpito diverse postazioni Houthi. Tuttavia, sinora, senza evidenti benefici per quanto riguarda il miglioramento della sicurezza del traffico nell’area che, anzi, ha continuato a diminuire, spingendo le navi a circumnavigare l’Africa con un incremento di tempi e costi dei trasporti.