Un concorso straordinario in magistratura facilitato e riservato agli avvocati con almeno dieci anni di esperienza. Potrebbe essere questo, secondo quanto risulta al fattoquotidiano.it, il contenuto dell’articolo 26 del decreto-legge Pnrr atteso oggi pomeriggio, dopo varie settimane di rinvii, sul tavolo del Consiglio dei ministri. La norma è intitolata “Disposizioni in materia di reclutamento di magistrati ordinari” e la bozza non ne riporta il contenuto: al posto del dispositivo si legge soltanto “In attesa della proposta della presidente del Consiglio dei ministri“. Nelle scorse settimane il mondo delle toghe si era rivoltato contro l’ipotesi di un concorso riservato ai soli magistrati onorari, previsto da una delle prime bozze circolate: la selezione riservata agli avvocati sarebbe un inedito ancora più clamoroso e un decisivo passo verso la riscrittura delle procedure di reclutamento dei magistrati, che finora sono sempre state aperte a tutti e mai riservate a specifiche categorie. A quanto si apprende, l’iniziativa viene direttamente dalla presidenza del Consiglio e in particolare dal potente braccio destro della premier Giorgia Meloni, il sottosegretario ed ex magistrato Alfredo Mantovano, che sull’argomento ha scavalcato il ministro della Giustizia Carlo Nordio.

Articolo in aggiornamento