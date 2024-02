Il calcio in francese è in ansia per le condizioni di Alberth Elis: l’attaccante 28enne del Bordeaux si trova in coma farmacologico, dopo un durissimo scontro di gioco con il difensore Donatien Gomis. L’incidente è avvenuto dopo soli 34 secondi dal fischio d’inizio del match di Ligue 2 tra Bordeaux e Guingamp al Matmut-Atlantique: La partita è poi proseguita e i padroni di casa hanno vinto 1-0 con un gol di Vipotnik al 40esimo.

Tuttavia, nel frattempo, le condizioni di Elis sono peggiorate: la stampa francese scrive che il 28enne honduregno ha subito un trauma cranico, portando i medici a decidere di metterlo in coma farmacologico a causa dei forti dolori alla testa. L’attaccante del Bordeaux è stato colpito alla testa e, pur restando cosciente, ha ricevuto cure mediche in campo per circa 8 minuti prima di essere trasportato in ospedale.

Il compagno di squadra Gaetan Weissbeck ha dichiarato: “Dedichiamo la vittoria a Elis”. Numerosi messaggi di sostegno per Elis sono arrivati sui social da parte di altri calciatori francesi, incluso quello di Kylian Mbappé: “Tutti i miei pensieri positivi vanno ad Alberh Elis”, ha scritto la stella del Psg. Attualmente, c’è molta preoccupazione per le condizioni di Elis.