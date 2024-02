Dopo il parere negativo arrivato dal governo, la Lega ha ritirato l’emendamento al dl Elezioni – in discussione in Commissione Affari Costituzionali al Senato – per permettere il terzo mandato anche ai sindaci dei comuni sopra i 15mila abitanti. Rimane sul tavolo, invece, quello analogo riferito ai presidenti di regione, che consentirebbe la ricandidatura al governatore del veneto Luca Zaia: il governo si è rimesso all’Aula, mentre il relatore, Alberto Balboni di Fratelli d’Italia (presidente della Commissione) ha espresso parere contrario. “Vota il Parlamento, andiamo avanti”, ha detto il leader del Carroccio Matteo Salvini ad Agorà, su Rai 3.

Il tema è una mina pronta a esplodere nella maggioranza: la Lega spinge per introdurre il terzo mandato in modo generalizzato (sostenuta in questo da una buona parte del Pd), mentre gli altri partiti di centrodestra vogliono mantenere l’impianto del decreto uscito dal Consiglio dei ministri, che consente la terza elezione solo ai sindaci dei comuni sotto i 15mila residenti (mentre abolisce ogni limite per quelli sotto i cinquemila). Anche il presidente della Liguria Giovanni Toti, uno dei governatori interessati dalla modifica, invita a “mettere ordine” nella materia, paventando “un contenzioso tra governo centrale e Regioni quasi infinito“: “La Costituzione prevede che gli statuti e le leggi elettorali siano competenza esclusiva delle Regioni”, ricorda a Mattino Cinque. E attacca: “Sento con grande faccia tosta parlamentari, che sono in Parlamento dagli anni Novanta del secolo scorso, concionare contro il terzo mandato di sindaci e amministratori che sono sul territorio. Il vincolo del terzo mandato non esiste in nessuno Stato d’Europa“.