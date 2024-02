BigMama terrà un discorso sul body shaming all’ONU. Beh, non proprio. Sul web impazza la news che vuole la giovane cantante reduce dal successo di Sanremo in queste ore sul podio del Palazzo di Vetro delle Nazioni Unite a New York. Ora, visto che anche con le migliori intenzioni al mondo non è proprio una passeggiata entrare nell’aula dell’assemblea delle Nazioni Unite dove parlano i leader e gli ambasciatori dei paesi mondiali, è utile qualche precisazione nel pubblicare una news che poi si trasforma in un incontrollabile telefono senza fili.

Secondo quanto riporta l’Ansa, l’artista, all’anagrafe Marianna Mammone, “interverrà il 22 febbraio nell’Aula dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York per parlare ad una platea internazionale di 2.000 ragazzi tra i 16 e i 17 anni, nel Palazzo di Vetro (…) L’artista è stata scelta per intervenire, nell’ambito dell’iniziativa ‘Gcmun talks‘ dal titolo ‘Le arti per la cittadinanza globale’ (The Arts for Global Citizenship #AGCNewYork24), organizzato da United Network, organizzazione associata al Dipartimento di Global Communications delle Nazioni Unite”. Ora, basta aprire il sito GCMUN (Global Citizens Models United nation) e si legge che GCMUN “è una conferenza internazionale sul modello delle Nazioni Unite che si tiene presso lo Sheraton New York Times Square Hotel. GCMUN offre un’esperienza MUN unica con particolare attenzione al coinvolgimento degli studenti e simulazioni realistiche dei comitati, creando un ambiente interattivo che incoraggia la partecipazione attiva e discussioni significative”.

Insomma, una simulazione a pagamento che coinvolge scuole, studenti e quant’altro. Sulla possibilità di entrare nella celebre aula del Palazzo di Vetro nel link sulle quote d’iscrizione sul sito si paventa la possibilità di entrare “se concessa” e “senza costi aggiuntivi”: “Nel caso in cui la nostra richiesta di utilizzare la “sala riunioni UNHQ” per il GCMUN venga accolta, non è necessario compilare altri moduli o essere soggetti ad altre spese”. Unica cosa, se ciò mai accadrà, bisognerà uscire dallo Sheraton di Times Square e farsi un paio di chilometri verso est dove si trova il grattacielo delle Nazioni Unite. Nulla toglie, comunque, che BigMama quando parlerà toccherà temi a lei cari come il bullismo e il body shaming davanti a migliaia di studenti provenienti da diversi paesi del mondo.