Almeno 28 palestinesi sono stati uccisi nella notte da attacchi aerei israeliani a Rafah, all’estremo confine sud della Striscia di Gaza. Venerdì il primo ministro di Tel Aviv, Benjamin Netanyahu, aveva chiesto di pianificare l’evacuazione dei civili dalla città in vista di un’offensiva di terra, senza però specificare dettagli o tempi dell’operazione. A Rafah sono ormai ammassati più della metà dei 2,3 milioni di abitanti della Striscia, la maggior parte dei quali (la stima è di 1,5 milioni) si sono rifugiati lì per sfuggire alla distruzione portata avanti da Israele sul resto dell’enclave. Hamas, il gruppo militante islamista al governo di Gaza – responsabile del massacro del 7 ottobre che ha dato inizio alla nuova escalation – avverte: un’invasione della città sarebbe “una catastrofe e un massacro con decine di migliaia di martiri e feriti”, di cui sarebbero responsabili “l’amministrazione americana, la comunità internazionale e l’occupazione israeliana”.

Anche l’Onu condanna il piano di Netanyahu: “Molte delle oltre un milione di persone che compongono oggi la popolazione di Rafah hanno sopportato sofferenze impensabili. Dove dovrebbero andare? Come dovrebbero stare al sicuro?”, dichiara il sottosegretario per gli Affari umanitari, il britannico Martin Griffiths. “Le loro case sono state distrutte, le loro strade minate, i loro quartieri bombardati. Sono in movimento da mesi, sfidando bombe, malattie e fame. Non c’è più nessun posto dove andare a Gaza”, afferma. In un comunicato Hamas chiede alle Nazioni unite di convocare “una riunione immediata e urgente” del Consiglio di sicurezza, “per confermare la sua determinazione a obbligare l’occupazione israeliana a fermare la guerra genocida che sta commettendo contro i palestinesi”. Intanto l’esercito israeliano continua a premere su Khan Younis, città-roccaforte di Hamas poco più a nord di Rafah: mentre continuano i raid aerei, il potavoce militare Daniel Hagari riferisce che “i soldati hanno ucciso numerosi terroristi e localizzato armi”.

Sabato mattina, inoltre, è stata trovata morta Hind Rajab, la bimba palestinese di sei anni dispersa dopo un bombardamento che lunedì 29 gennaio aveva ucciso tutti i suoi familiari nella loro auto, a Gaza City. La piccola, sopravvissuta all’attacco e intrappolata nel veicolo, era riuscita a chiamare il call center della Mezzaluna rossa chiedendo aiuto (l’audio della telefonata): da allora non si erano più avute sue notizie. A scoprire la morte sono stati alcuni membri della sua famiglia, mentre cercavano l’auto vicino al punto in cui era stata avvistata l’ultima volta: “Hanno potuto raggiungere l’area perché le forze israeliane si sono ritirate all’alba di oggi”, ha spiegato all’agenzia internazionale Afp il nonno di Hind, Baha Hamada. Il ministero della Sanità di Gaza, gestito da Hamas, ha confermato il decesso in un comunicato: la bimba “è stata uccisa dalle forze di occupazione insieme a tutti coloro che erano con lei nell’auto fuori dalla stazione di servizio di Tel al-Hawa”.