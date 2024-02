Ci siamo. Il sipario si alza sul teatro Ariston per il quinto (e al momento ultimo) Festival di Sanremo targato Amadeus. 30 i cantanti in gara quest’anno: un cast monstre che promette di riempire le nostre orecchie di canzoni che difficilmente ci si toglieranno dalla testa. A co-condurre il primo appuntamento è Marco Mengoni, che lo scorso anno trionfò con Due vite.

LA CRONACA DELLA SERATA MINUTO PER MINUTO

21.34 – Dopo un siparietto con i signori di Poltronesofà seduti in platea come lo scorso anno, la gara riparte da Irama e la sua Tu no.

21.26 – Si torna dalla pubblicità ed è tempo di fare un piccolo salto indietro nel tempo. Marco Mengoni infatti ripropone Due vite, brano con cui ha vinto lo scorso anno. Il dettaglio: indossa la maglia metallica di cui canta nel pezzo. Sul ritornello Marco allontana qualche istante il microfono e il pubblico canta a squarciagola. L’emozione per il cantante di Ronciglione è tanta, e il microfono in mano trema. È tutta sua la prima standing ovation della serata: “Ritornare e suonare con loro in diretta è troppo da descrivere con un aggettivo”.

21.17 – Sul palco è il momento dei La Sad. Durante la performance salgono 3 persone con dei cartelli recanti la scritta: “Non aprlarne è un suicidio”. A spiegarne il senso è Amadeus a fine esibizione: il gruppo sostiene Telefono Amico, associazione per la prevenzone al suicidio.

21.10 – A sorpresa arriva l’ospite misterioso: Ibrahimovic, che dice di essere tornato per proteggere Amadeus da se stesso: “Ti ricordi i casini che hai fatto l’anno scorso? Vedo comunque il teatro pieno. Pensa se eri da solo: tu, il tuo naso e i palloncini”. Ibra chiede come possa arrivare al balconcino che l’anno scorso fu di Mattarella. Amadeus si oppone dicendo che dopo Mattarella non può occupare lui quel posto. Pronta la risposta del campione: “Perché? Quanti gol ha fatto lui?”

21.03 – Scalza e fasciata in un abito anche lei bianchissimo è Fiorella Mannoia. A giudicare dagli applausi a fine esibizione, la canzone è piaciuta non poco. Nel ricevere i fiori di Sanremo ne porge uno al proprio direttore d’orchestra.

20.52 – Inizia la gara. Ad inaugurarla è Clara, vincitrice di Sanremo Giovani e star di Mare fuori. Il suo pezzo è Diamanti grezzi. Tutto di bianco vestito è Sangiovanni, che dopo il successo di Farfalle torna in gara, questa volta con una ballad dedicata alla ex fidanzata Giulia Stabile. Il titolo è Finiscimi.

20.44 – La Fanfara dei Carabinieri, posizionata proprio davanti al teatro Ariston, dà inizio alla serata. Subito dopo le telecamere ci portano all’interno del teatro, dove un emozionatissimo Marco Mengoni guadagna il centro del palco tra le ovazioni del pubblico: “Manca pochissimo, poi nulla sarà come prima. Tra un attimo sentiremo le canzoni che ci cambieranno la vita almeno per un po’. Qualcuna ci piacerà, qualcuna un po’ meno, faranno parte delle nostre giornate. Vi chiedo una cosa: prendiamo un respiro tutti insieme. Che abbia inizio la 74° edizione del Festival di Sanremo”. Quindi è Amadeus, di bianco vestito, a scendere le scale con tanto di segno della croce e baci alla moglie Giovanna e al figlio Josè. Il conduttore ricorda che stasera a votare le 30 canzoni è solo la sala stampa.