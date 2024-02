“Ha mai fatto qualcosa di utile? Travaglio, Marco Travaglio, qualcosa di utile di cui si possa parlare?”. Inizia così il video – 5 minuti e mezzo di proclami, insulti e promesse di “persecuzione” – che Vittorio Sgarbi ha pubblicato sulla sua pagina Facebook due giorni dopo l’annuncio delle dimissioni da sottosegretario, causate infine dal giudizio dell’Antitrust sulle sue attività private. Tra offese e difese il critico annuncia battaglia.

“Tu da questo momento non sarai più tranquillo di parlare contro di me perché ogni giorno parlerò contro di te, dicendo le stupidaggini, le diffamazioni di una persona che non ha mai fatto niente di utile. Se un uomo inutile, se un uomo inutile e dannoso, sei un uomo pericoloso, sei un diffamatore abituale, questo sei tu”.