“Non è vero, sono innamoratissima, stiamo bene, tutto a posto”. Angelina Mango smentisce la notizia secondo cui sarebbe finita la sua storia d’amore con Antonio Cirigliano. Nei giorni scorsi infatti erano circolate indiscrezioni circa una rottura con il chitarrista con cui fa coppia fissa già da prima che la cantante entrasse ad Amici. Rottura che sarebbe arrivata proprio a un passo dalla sua prima partecipazione al Festival di Sanremo. In un video che circola sui social, però, la diretta interessata nega tutto e rassicura circa lo stato di salute della propria relazione. Eppure una segnalazione a Deianira Marzano riferisce come, in realtà, sia tutta una farsa: “Posso confermare che stanno ancora fingendo per il pubblico e perché si tratta di un momento delicato e importante della carriera e ci tengono molto al lavoro e all’immagine, ma tra loro non c’è più niente da tempo. Quando saranno pronti e potranno lo renderanno pubblico però nell’ambiente un po’ si sa e si intuisce anche… Quindi ci hai preso alla grandissima”. Dove starà la verità?

Angelina non si è lasciata col fidanzato: “Sono innamoratissima” #sanremo pic.twitter.com/6EFuJXDUF2 — Mattia Buonocore (@Mattiabuonocore) January 31, 2024