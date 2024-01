È disperso da domenica 28 gennaio Fabio Ferrari, un 55enne di Bovegno, in provincia di Brescia. L’uomo, sportivo esperto, domenica ha parcheggiato l’auto a Graticelle intorno alle ore 10 e poi ha iniziato la sua corsa di routine sui sentieri di montagna. E’ stato visto l’ultima volta, alle ore 11.30 circa, da altri escursionisti della zona, mentre percorreva di corsa il sentiero che conduce al Monte Muffetto, nel Comune di Bovegno.

La moglie, non vedendolo rincasare la sera, ha dato l’allarme e le operazioni di ricerca sono partite tempestivamente, con il Corpo nazionale di soccorso alpino e speleologico (Cssap), il Soccorso alpino Guardia di finanza, i vigili del fuoco e i carabinieri della stazione di Valtrompia. Sono state passate al setaccio le zone di Bozzoline sui sentieri del Cai fino alla Capanna Remedio, Prati Magri e Dosso Rotondo, poi con la luce del giorno è stato possibile organizzare meglio le squadre: sono stati messi all’opera anche i droni, i cani molecolari e un elicottero della guardia di finanza per trovare delle tracce del telefono dell’uomo in attività. Non ci sono stati risultati. Le ricerche non si sono mai fermate e i vigili del fuoco di Brescia comunicano che saranno molto intense anche nella giornata di oggi, martedì.

A lanciare un appello anche i colleghi dell’Atletica Franciacorta Oxyburn che su Facebook hanno pubblicato un post con la foto del 55enne: “Da ieri Fabio non rientra a casa e non si hanno più sue notizie! È partito per una uscita di corsa da Graticelle, frazione di Bovegno: qualcuno lo ha per caso sentito, incontrato o ha avuto modo di sapere il suo giro?”. E chiudono: “Ogni informazione è importante!”.