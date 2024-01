Un malore in casa, poi il ricovero all’ospedale Brotzu di Cagliari: sono ore di apprensione per lo stato di salute di Gigi Riva. L’ex calciatore, leggenda del calcio italiano e mito di un’intera isola, la Sardegna, per la vittoria dello scudetto 1969/70, si trova nel reparto di cardiologia e potrebbe essere sottoposto a un intervento chirurgico. Riva ha accusato un dolore improvviso domenica mentre si trovava in compagnia di alcuni familiari: avvisati i sanitari, è stato deciso di portarlo all’ospedale Brotzu per degli accertamenti. Rombo di Tuono, come è soprannominato, è stato sottoposto a visite e altri controlli per valutare la possibilità di un’operazione al cuore.

Riva oggi ha 79 anni – il 7 novembre spegnerà 80 candeline – ed è presidente onorario del Cagliari. Recentemente, il consiglio comunale ha deciso di intitolargli il nuovo stadio che sarà costruito nel capoluogo. Ad oggi è ancora miglior marcatore della storia della Nazionale italiana di calcio con 35 reti: in azzurro si è laureato campione d’Europa nel 1968. Cagliari, la Sardegna e tutta l’Italia calcistica ora sono in ansia per sue le condizioni di salute.