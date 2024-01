Grave incidente a Pistoia, in un locale in cui era in corso una festa di matrimonio. Il solaio dello stabile è crollato travolgendo gli invitati e causando decine di feriti di cui 5 si trovano in condizioni molto gravi. Tra i feriti ci sono anche dei bambini. L’incidente è avvenuto in località Pontelungo, alla periferia della città, e ha coinvolto un ex convento adibito a locale per le feste. In azione i Vigili del Fuoco, giunte sul posto una decina di ambulanze. Allertati anche gli ospedali delle città vicine. “Sarebbero coinvolte circa 60-70 persone, ma al momento non ci sarebbero morti – riferisce l’assessore alla Protezione civile Alessio Bartolomei.

“Allertati tutti gli ospedali per il tempestivo soccorso e assistenza in modo da gestire più pazienti possibili. Oltre Pistoia, Prato, Lucca, Careggi e Cisanello, forza!”, ha scritto sui social il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. Sul posto, fa sapere ancora il governatore, “il nostro sistema regionale sanitario sta intervenendo”.