“Abbiamo coperto il tuo post perché potrebbe contenere immagini forti“. Nudo, violenza, atti sessuali? No, post divulgativi sulle regole e i funzionamenti della lingua italiana. Dal 21 dicembre scorso, infatti, il profilo Facebook dell’Accademia della Crusca è stato oscurato e agli amministratori appare questo avviso. “Non conosciamo i motivi di questo provvedimento, che ci provoca non poca preoccupazione e molto dispiacere per non poter raggiungere, come di consueto, i nostri lettori su quel canale”, fa sapere la secolare istituzione fiorentina che raccoglie studiosi ed esperti di linguistica e filologia della lingua italiana.

Secondo quanto risulta alle agenzie di stampa, all’Accademia della Crusca sono rimasti giustamente sbigottiti, perché la pagina Facebook è controllata e non si è mai prestata a pubblicare niente di offensivo. Il blocco potrebbe essere pertanto il risultato di un errato calcolo degli algoritmi, ma al momento questa è solo una supposizione, dato che Meta, il colosso digitale di Mark Zuckerberg, non ha dato alcuna spiegazione. E così per ora agli utenti che si collegano al sito internet della Crusca per poi procedere con il link sulla pagina Facebook appare la scritta “Questo contenuto non è al momento disponibile“.

Un episodio simile era già successo il 23 giugno 2023, ma in quell’occasione la pagina Facebook era stata ripristinata in 48 ore. Ad oggi invece sono circa tre settimane che i consigli dell’Accademia – che è solita rispondere pubblicamente a dubbi e quesiti di curiosi e appassionati – non sono più disponibili sul social, la cui home page risulta oscurata. “Abbiamo fatto un’immediata segnalazione chiedendo di sbloccare la pagina e di conoscere i contenuti di questo oscuramento ma finora non abbiamo ottenuto risposte”, ha dichiarato il professore Marco Biffi, accademico responsabile web per la Crusca.

I contenuti e gli articoli sono tuttavia consultabili sul loro sito ufficiale, e su altre piattaforme social: “Attualmente il profilo è in attesa di un controllo da parte dell’azienda: non sappiamo quanto tempo impiegherà questa operazione, ma speriamo che quello che riteniamo essere un disguido si risolva quanto prima – si legge sul sito dell’Accademia della Crusca – Nell’attesa di tornare visibili, vi invitiamo a continuare a seguirci sui nostri profili ufficiali di Instagram e X”.