“A casa c’era questo pallino della bellezza, bisognava sempre essere bellissimi, all’altezza di mio papà. Per questo ho avuto tanti problemi con il mio aspetto, anche se adesso mi piaccio molto e mi sento bene. La bellezza interiore è molto importante. I miei genitori ci costrinsero a 17 anni a rifarci il naso e noi pensavamo che fosse normale. Non voglio condannarli ma non era la cosa giusta da fare”: così Vera Gemma, figlia di Giuliano e Natalia Roberti, si è raccontata a Verissimo ospite di Silvia Toffanin. Il riferimento è a lei e a sorella Giuliana che sarebbero state “costrette” a subire un intervento a soli fini estetici in piena adolescenza.

Gemma ha raccontato molto della sua infanzia: “Noi siamo cresciute in questa villa, papà era talmente famoso che dal Giappone vendevano pacchetti per i turisti per farli venire a vistare la casa. Io non è che non fossi felice, nel senso che quella casa era meravigliosa, però, c’era qualcosa che mi diceva che non era al cento per cento vera, mancava l’autenticità: tutti si amavano, si salutavano e sorridevano ma io già da bambina ero diffidente e perciò cercai realtà più vere fuori”. Passato sì, ma anche presente con un appello: “Sono single, ma le audizioni per trovare l’uomo della mia vita sono aperte”, ha detto a Toffanin.

Cosa che però è stata poco dopo smentita da Alberto Dandolo su Oggi: “Peccato che la figlia del grande e indimenticato Giuliano Gemma abbia tralasciato un particolare non da poco: ha già trovato colui che ha superato tutti i suoi provini. E non è uno qualunque. Si tratta infatti del rapper Gué Pequeno“. Secondo il settimanale c’è stato “un lungo e passionale corteggiamento online che si è tradotto una manciata di giorni fa in un incontro ad alta temperatura”.