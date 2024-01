“Ieri un tal Britore, Bratore, forse Briatore, mi ha attaccato dicendo che io non capisco nulla perché lui con il Twiga, il suo stabilimento balneare, dà da lavorare a 180 persone. Che sarà la residenza fiscale a Montecarlo, che ce ne frega? Vede, c’è qualcosa che lei non ha capito signor Britore o Bratore forse Briatore, il punto non è se lei dà da lavorare a 180 persone, ben venga il lavoro, il punto non è se lei fattura 10 milioni di euro; la questione è che lei paga allo Stato per la spiaggia del Twiga solo 20mila euro l’anno, un vero regalo a chi è milionario e noi lo troviamo inaccettabile“. Così i co-portavoce di Europa Verde e deputato Avs Angelo Bonelli in un video postato sui suoi social. Bonelli ha risposto a Flavio Briatore, che lo aveva definito “uno scappato di casa, uno che non fa niente e che prende un sacco di soldi. Non votatelo”. “Lei dice che bisogna sostenere il governo Meloni che sta facendo bene. Sta facendo bene? – continua Bonelli – Il governo Meloni vuole privatizzare e cementificare le ultime spiagge libere e tutelare i privilegi di quegli stabilimenti balneari, compresi quelli di Briatore e Santanchè. Eccoli i patrioti di Fratelli d’Italia con la residenza fiscale a Montecarlo”.