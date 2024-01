Il matrimonio dovrebbe essere un momento di felicità in cui sposi, invitati e testimoni uniscono le energie per poter garantire una giornata indimenticabile a tutti. Bene, queste premesse sono state totalmente vanificate dal complicato rapporto tra la sposa ed una damigella, sfociato poi in lite. Il motivo dell’accesa discussione riguarderebbe l’abito scelto dalla sposa da far indossare alle damigelle. Dopo settimane trascorse a cercare un vestito che potesse andare bene a tutte quante, la (futura) moglie ha preso in mano la situazione, ‘decidendo lei al posto loro’. Proposta che ha fatto andare su tutte le furie la cognata, anche lei ‘accompagnatrice all’altare’.

“L’uomo che presto sarà mio marito ha una sorella, che chiameremo ‘Mia’”, ha scritto la donna su Reddit. “E io e lei non andiamo particolarmente d’accordo – ha continuato -. Sono educata nei suoi confronti, ma non direi che siamo amiche e mi sono sentita sotto pressione da parte della sua famiglia per chiederle di farmi da damigella, altrimenti sarebbe stata triste”, ha detto. “Sarò sincera: Mia è grassa ed è molto insicura al riguardo“, facendo intendere quanto ciò abbia reso complicata la ricerca dell’abito perfetto per tutte. “Non riuscivo a trovare qualcosa che piacesse sia a me, che a lei e alle altre, così ho dato loro due opzioni – ha proseguito -. La prima era di prendere un vestito che potesse essere indossato in vari modi o magari da una collezione, in modo che fossero coordinati, e in quel caso avrebbero dovuto pagarlo le damigelle”.

“La seconda opzione – ha aggiunto – era che comprassi io i vestiti per tutti, ma in quel caso avrei scelto ciò che piaceva a me e la decisione sarebbe stata definitiva. Tutte e cinque le damigelle hanno votato e ha vinto la seconda opzione, così ho comprato un vestito blu, senza spalline e con un piccolo spacco. A me piaceva molto ma sapevo che avrebbe causato problemi a Mia. Ho mandato una foto a tutte per avere la conferma della taglia prima di ordinarli”. Come preventivabile, ‘Mia’, non l’ha presa affatto bene: “Abbiamo litigato e lei mi ha detto che sono una str***a, io le ho risposto che se ha un problema col vestito può rinunciare a fare la damigella. Ha provato a portare la famiglia dalla sua parte ma tutti hanno visto quanto mi sono sforzata per trovare l’abito che andasse bene a tutte”, ha concluso.