Il 2023, nell’ambito del gossip, lo ricorderemo per le numerose coppie vip “scoppiate”. La lista dei nomi è davvero lunga e va da Elisabetta Canalis e Brian Perri a Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, Tiziano Ferro e Victor fino alla Premier Giorgia Meloni e Andrea Giambruno. A far più rumore però, a cavallo tra 2022 e inizio 2023, sono stati i divorzi di Ilary Blasi e Francesco Totti e Stefano De Martino e Belen Rodriguez.

La showgirl argentina (che oggi sembra aver trovato l’amore puro con Elio Lorenzoni) è tornata a raccontare in tv e sui social il periodo di depressione che poco a poco si sta lasciando alle spalle. In occasione di un’intervista esclusiva a Domenica in con Mara Venier, Rodriguez ha raccontato il motivo che l’ha spinta a troncare la storia con De Martino: “Il nostro rapporto non è finito per un tradimento, è iniziato con un tradimento e ne sono sicura, ho chiacchierato anche con le diverse signorine, hanno ammesso subito tutto… Con tutte quante, una decina. Sono arrivata a dodici poi ho smesso di chiamare. Io avevo il sesto senso, non mi amava”.

E ancora: “Stefano sta scoprendo tutto ora, gli ho parlato solo dell’ultima. Ma dopo tutto questo è arrivata la depressione”. odriguez nelle ultime ore, dopo aver pubblicato alcuni scatti di famiglia in Argentina, ha deciso di rispondere a qualche commento sotto il suo ultimo post. E a farsi notare sono state le sue risposte relative ad alcune domande proprio su Stefano De Martino. “Inizio a capire De Martino!”, le ha commentato una ragazza sui social. La risposta di Belen non è tardata ad arrivare: “Te lo presento se vuoi!”. A questo si aggiunge un commento choc circa un presunto gossip su una possibile relazione avvenuta tra il conduttore di Rai2 e Alessia Marcuzzi, mai confermata o smentita da entrambe le parti. “Poi un giorno ci dirai se la storia del tuo ex marito con la Marcuzzi era vera”, commenta un utente. La risposta lapidaria di Belen riapre un ennesimo cassetto, ormai archiviato: “Confermo”. Non ci resta quindi ora che attendere una replica – se mai arriverà – dalle parti in causa per capire se quanto detto da Belen possa essere la verità o una boutade (di certo non piacevole). Chissà.