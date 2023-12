Si chiama Mumsnet ed è un forum molto seguito in Gran Bretagna: come suggerisce il nome, le mamme sfogano le loro ansie (ma condividono anche le loro gioie). Ha fatto molto discutere il post anonimo – come da prassi della piattaforma – di una mamma che ha detto di odiare il figlio di dieci anni senza accorgersi che lui stava ascoltando. La storia è stata ripresa dal Daily Mail. “Mia madre è appena morta, e la mia tensione è molto alta. – ha esordito la mamma – Ieri sera ho sentito mio figlio maggiore, di dieci anni, comportarsi molto male col fratellino. Allora sono andata in cucina e ho detto a mio marito: ‘Occupati di lui, a volte lo odio'”. La donna ha continuato raccontando che il ragazzino era dietro di lei e ha sentito tutto. “Mi sento malissimo. Ovviamente non intendevo dire che lo odiavo. Mi sono scusata subito, gli ho spiegato che non era giusto che parlassi così di lui e che non è assolutamente quello che penso, ho detto che ero solo arrabbiata e che lo amo tantissimo. Ora però non riesco più a dormire. Mi sento una madre di merd*, la peggiore del mondo“. Come sempre accade su Mumsnet, molti sono stati i commenti: “Non preoccuparti, mi dispiace per la perdita di tua mamma. Tuo figlio starà bene”, “Non è così grave anzi, forse ora ci penserà due volte prima di comportarsi male col fratellino”, “Non scusarti troppo. Si insospettirà. Assicurati che sappia esattamente per cosa ti stai scusando. Assicuratevi che sappia che non lo odiate, che lo amate più di ogni altra cosa, ma fategli anche capire che il suo comportamento ha delle conseguenze”, “Forse puoi dirgli che lo ami ma che quello che a volte odi è il suo comportamento”.