Huke è il nome di uno springer spaniel che per Natale si è goduto circa tre chili di prosciutto arrosto. No, non era per lui. Anzi. La storia la racconta uno chef britannico del Devon, Luke Vandore-Mackay, sui social. Ed è una storia nella quale in molti si potranno immedesimare: cane che sgraffigna cibo dalla cucina e se lo pappa. “Amo Huke, il mio cane. Ma a Natale mi ha fatto infuriare. In poche parole, avevo deciso di cucinare il prosciutto arrosto che è uno dei miei piatti preferiti”: inizia così il racconto dello chef. Che continua spiegando di aver finito tutte le preparazioni, salse comprese e sfornato la carne. Lì, il guaio: “Una volta tirata fuori dal forno, l’ho appoggiata sul piano cottura. Ecco che Huke è salito sulla sedie e ha arraffato il prosciutto. Ha rotto il piatto e si è pappato circa tre chili di carne”. Un’arrabbiatura per lo chef ma una goduria per il cane? Insomma, perché dopo l’abbuffata si è sentito male: “Ho dovuto dormire con lui in cucina, per paura che dopo aver vomitato ovunque si potesse sentire ancora male”. Buone feste, Huke.