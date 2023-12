Avete presente quelle romantiche proposte di matrimonio nel centro delle città d’arte, in una magica atmosfera con tanto di inginocchiamento e di “sì, lo voglio”? Ecco, dimenticate tutto. O quasi. C’è un video che circola su TikTok, pubblicato dall’account N4MBER e che ha raccolto 1.3 milioni di visualizzazioni in un solo giorno. “Lui la porta a Roma per la chiederle di sposarla ma lei dice di NO”, si intitola. Già questo basterebbe per lasciare tutti a bocca aperta. Ma lo è ancora di più la modalità in cui ciò è avvenuto, oltre alla polemica che si è sollevata poco dopo. Ci troviamo in Largo Carlo Goldoni (per chi non conosce Roma si tratta sostanzialmente dell’incrocio tra Via Del Corso e Via dei Condotti. Qui, di recente, un ragazzo ha deciso di portare la fidanzata per farle la proposta di matrimonio. Entrambi sono vestiti eleganti. Lui, ad un certo punto, si inginocchia sorridente e tira fuori un anello. Lei ride, sembra agitata. Tutti intorno guardano, registrano la scena con il cellulare, intanto lì accanto c’è anche chi canta, per rendere ancora più incantevole l’atmosfera. “Ma che ca**o fa i?”, risponde lei. “Auguri”, dicono i passanti. Forse non hanno ben compreso la situazione. Poi aggiunge: “Non ero pronta, non me l’aspettavo. Non mi immaginavo che mi avresti fatto la proposta”. “Era per questo che siamo venuti a Roma?”, domanda lei in seguito. “Quindi sì o no?”, chiedono gli altri. Lei convinta: “No, eh no.. io non me l’aspettavo”.

La reazione del web

Il video, diventato virale, ha scatenato il putiferio. Si sa, ogni episodio può diventare motivo di dibattito, specialmente sui social. “Io avrei detto sì e poi in privato gli avrei detto di no“, ha commentato una ragazza, ricevendo il favore di molti utenti. “Ti sei salvato Bro, lascia stare”, ha scritto un altro utente. E ancora altri commenti, numerosi: “Certo che non se lo doveva aspettare lei, sennò che proposta sarebbe stata? La prossima volta mandagli una PEC con fattura e fattela firmare”, “Ma come fa a dire di no davanti a una situazione del genere?”, “Nessuno si sente pronto.. ma dopo una proposta così se dici no non sei così interessata secondo me”, “Se ha detto di no vuol dire che ha un altro”, “Significa che non è un uomo che vuole.. c’è altro, penso”. Ma non tutti sono d’accordo. “La proposta va fatta dal momento in cui entrambi sono d’accordo al matrimonio. Mai forzare qualcuno, l’amore è ben altro”, “Solo perché lei dice no non vuol dire che non lo ama, non è che se non sei pronto/a vuol dire che il sentimento non c’è. E poi se due persone possono benissimo stare insieme, senza volersi sposare”. C’è chi sospetta che sia stato tutto organizzato. Chissà..