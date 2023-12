L’Oroscopo di Paolo Fox per il 2024, le previsioni in anteprima segno per segno: “Quello che farà più sesso? Lo Scorpione”

Il segno più fortunato dello zodiaco nel 2024? Il Toro. Quello che fa più sesso? Lo Scorpione. Il più antipatico agli astri? Non ve lo diciamo. Paolo Fox anticipa a FqMagazine i favori delle stelle per i dodici segni dello zodiaco nell’anno che sta per cominciare: amore, lavoro, fortuna e benessere.

L’“Oroscopo 2024 di Paolo Fox”, pubblicato da Cairo Editore, contiene tutte le previsioni mensili, segno per segno, per conoscere cosa aspettarci dal futuro, accompagnate da una ricca introduzione con i consigli per affrontare al meglio i prossimi mesi. E’ corredato anche di tabelle per calcolare l’ascendente, un aspetto spesso trascurato ma che può fare la differenza.

Volto noto dell’astrologia per le sue rubriche su testate nazionali, fra cui il sito Corriere.it, e in televisione sui canali Rai, Fox dispensa i suoi consigli con empatia e sorriso. Sa di suscitare sorpresa e gioia. Talvolta anche qualche disappunto. Ma sono le stelle a parlare. A lui spetta solo il difficile compito di interpretarle. Prima di passare ai dodici segni zodiacali, ecco qualche indicazione generale sul 2024: “Nei primi mesi è ancora dominato dal rigore, dall’austerity. Saturno per tutto l’anno è nel segno dei Pesci confermando un periodo di conservazione e di ritorno ai valori del passato mentre il nuovo transito di Giove che dalla fine di maggio passa nel segno Gemelli, rappresenta la comunicazione, il contatto diretto con gli altri, rafforza la creatività e aumenta il desiderio di avere figli”. Ma vediamo segno per segno cosa dobbiamo aspettarci, temere, evitare o accogliere.