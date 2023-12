Sparatoria in un edificio della University of Nevada a Las Vegas, negli Usa. Lo ha comunicato su Twitter alle 12 ora locale (le 21 italiane) l’account dell’ateneo, precisando che “non si tratta di un’esercitazione” (“This is not a test”) e invitando a evacuare l’area o a nascondersi (“Run-Hide-Fight”). La polizia, intervenuta sul posto, ha comunicato in un primo momento che l’attentatore era stato “contenuto”, per poi dichiararlo morto. Le forze dell’ordine parlano di “numerose vittime“, usando la parola “victims”, che in inglese indica sia i feriti sia i morti.

“La Polizia chiede di rimanere al sicuro. La situazione resta in evoluzione”, ha comunicato l’unversità. La sparatoria ha avuto luogo al Beam Hall Building, sede della Business school (la facoltà di Economia), e nell’edificio del sindacato studentesco. Las Vegas è stata teatro di una delle peggiori stragi da arma da fuoco della storia degli Stati Uniti: il 1° ottobre 2017, al Mandalay Bay Casino, sessanta persone furono uccise e altre centinaia rimasero ferite dal 64enne Stephen Paddock, che si mise a sparare sulla folla dalla finestra della sua stanza prima di suicidarsi.