Expo 2030 si svolgerà a Riad. La capitale dell’Arabia Saudita ha nettamente battuto la concorrenza, incassando ben 119 voti. Bocciato il progetto di Roma, che finisce perfino dietro a Busan ricevendo appena 17 preferenze, contro le 29 per la città della Corea del Sud. All’assemblea generale del Bureau International des Expositions a Parigi hanno votato 165 delegati su 182. La candidatura di Roma, lanciata da Mario Draghi nel 2021, è finita malissimo. La rete diplomatica che la premier Giorgia Meloni ha provato a tessere negli ultimi mesi non ha portato i suoi frutti, anzi. È finita nel peggiore dei modi, perché anche alcuni Stati europei, conti alla mano, non hanno votato per l’Italia. D’altronde, Expo 2030 è un evento a cui lo Stato saudita teneva enormemente, insieme ai Mondiali di calcio che ospiterà nel 2034, per sancire a livello internazionale il trionfo della “Vision 2030”, il piano lanciato nel 2016 dal principe ereditario Mohamed bin Salman. Un progetto che – al di là delle dichiarazioni di facciata – puntata a ripulire l’immagine dell’Arabia Saudita a suon di petroldollari, elargiti dal fondo sovrano Pif (Public Investment Fund) che ha una disponibilità economica di 700 miliardi di dollari.

Prima della votazione, al Palais des Congrès d’Issy-les-Moulineaux era stato il momento delle arringhe finali. Riad, con alle spalle investimenti miliardari, era appunto la strafavorita, accredita perfino di 130 voti. Ma Roma sperava quanto meno di arrivare a una cinquantina. “Scegli Roma, portiamo la storia nel futuro!” ha detto la premier, Giorgia Meloni, nel videomessaggio rivolto ai delegati del Bie. Roma Expo 2030 è “un progetto dedicato al rapporto tra le persone e i territori, un progetto che dà voce all’identità di ogni Nazione“, ha dichiarato Meloni, spiegando che “alla base del nostro progetto c’è il rispetto per ogni partecipante di ogni Paese. A Roma – ha assicurato – ogni Nazione troverà il suo spazio, come un pari tra pari, e avrà la possibilità di mettere in mostra la propria identità”. “Questa è l’essenza dell’identità di Roma. La prima megalopoli nella storia, la capitale del dialogo tra le grandi religioni monoteistiche, una città dove le persone e le culture si sono incontrate e continuano a incontrarsi, creando una combinazione unica tra radici antiche e modernità tecnologica. Questa è Roma. A Roma ogni Nazione può esprimere il suo massimo potenziale”, ha sottolineato la premier.

“Votare per Roma oggi significa costruire il nostro futuro insieme“, ha ribadito ancora Meloni. Che però ha deciso di non presenziare alla giornata decisiva, forse fiutando la sconfitta. Presenti il sindaco Roberto Gualtieri e la vicepresidente della Regione Lazio, Roberta Angelilli. Per il governo il ministro Andrea Abodi, al fianco dell’ambasciatore Giampiero Massolo, fin dall’inizio dell’avventura alla guida del Comitato promotore. Per promuovere Roma sono poi state scelte tre donne. Trudie Styler, attrice, produttrice cinematografica, regista, attivista per i diritti umani, ambientalista e ambasciatrice Unicef. Con lei, un simbolo universale della tenacia nel combattere le battaglie più difficili, e una star dalla popolarità ormai planetaria come Sabrina Impacciatore. E poi Bebe Vio, schermitrice e campionessa paralimpica conosciuta in tutto il mondo. Per tentare un recupero in extremis è stato mobilitato anche un altro sportivo, Jannik Sinner, fresco vincitore della Coppa Davis con l’Italia del tennis, che ha mandato un videomessaggio. Ovviamente, non è bastato.