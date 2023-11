Uno spaziale Jannik Sinner compie la prima impresa: batte Novak Djokovic in tre set e tiene in vita l’Italia. Ora sarà il doppio a decidere chi tra gli azzurri e la Serbia arriverà a giocarsi domenica la finale di Coppa Davis contro l’Australia. Una finale che all’Italtennis manca da ormai 25 anni. Mentre era dal lontano 2009 che Djokovic non perdeva un singolare in Davis. A riuscire a interrompere l’egemonia del numero 1 al mondo è stato proprio Sinner, autore di un match strepitoso. Un primo set dominato, poi la reazione del serbo e la grande battaglia nel terzo set. L’azzurro ha annullato ben 3 match point consecutivi sotto 5-4, per poi conquistare tre game consecutivi e trionfare. Il punteggio finale recita 6-2 2-6 7-5. Sinner era costretto a vincere dopo la sconfitta di Lorenzo Musetti contro Miomir Kecmanovic: il 21enne di Carrara ha perso in tre set (6-7 6-2 6-1) il primo singolare della semifinale.

Adesso, dopo i due singolari conclusi in parità, è il momento del doppio decisivo. In campo di nuovo Sinner e Djokovic, insieme ai compagni Sonego e Kecmanovic. Si gioca sempre due set su tre: chi vince, va in finale.