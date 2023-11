In una struttura a nord di Tel Aviv i produttori del rave “Supernova”, in cui i terroristi di Hamas uccisero 464 persone dei 4mila partecipanti, hanno raccolto attraverso la polizia gli oggetti rimasti sul posto. Gli organizzatori vogliono restituire gli oggetti alle famiglie e lanciano un appello affinché le persone che possono sapere a chi appartenessero gli oggetti, familiari o partecipanti alla festa, vengano qui a prenderli. Ci sono maglie, scarpe, portachiavi, occhiali lasciati durante la fuga o tolti dai cadaveri per le autopsie.