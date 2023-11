Matteo Salvini vuole modificare le norme che regolano gli scioperi. Al quarto giorno di scontro con i sindacati e dopo la precettazione ordinata contro la mobilitazione dei trasporti promossa da Cgil e Uil per il prossimo 17 novembre, il ministro delle Infrastrutture alza il diro e annuncia di voler modificare i termini di un diritto sancito dalla Costituzione. Lo fa davanti alla platea di Federmanager, riunita in assembla annuale a Roma. “Sto lavorando al diritto di sciopero, che però deve essere contemperato al diritto del lavoro e della sicurezza. Il Paese non ha bisogni di blocchi, ha bisogno di correre”, dice il vicepremier. E ancora, aggiunge: “La legge me lo permette, non abbiamo bisogno di blocchi, fermi e scioperi, ma di correre e produrre”, dunque “ho firmato ieri sera l’ordinanza di precettazione dello sciopero del 17 novembre, che sarà di 4 ore, perché non possiamo dipendere dagli umori di Landini“.

Un attacco diretto al leader della Cgil ripetuto poco dopo, quando il leader della Lega sostiene di essersi fatto “carico della maggioranza silenziosa che non dipende dagli umori di Landini”. Sempre a proposito della precettazione dello sciopero del 17 novembre, Salvini ha aggiunto: “Chi disubbidirà alle regole, ne subirà le conseguenze, Sono giornate un pò complesse, in queste ore ho una vertenza in corso e ho deciso” di firmare la lettera di precettazione, “la legge me lo permette, è stato fatto poche volte in passato ma non è buon motivo per non fare una cosa di cui sei convinto”.

L’intervento di Salvini che annuncia di voler modificare le leggi sugli scioperi arriva nel giorno in cui il garante degli scioperi è andato in audizione davanti alla commissione Trasporti della Camera per difendere la decisione di rimodulare lo sciopero del 17 novembre: “Abbiamo esplorato tutte le possibilità interpretative e ci è sembrato che i presupposti per uno sciopero generale non ricorressero”, ha detto la presidente Paola Bellocchi spiegando il no a Cgil e Uil allo sciopero generale e la richiesta di riduzione della durata della protesta a 4 ore. “L’interpretazione della Commissione non sta né in cielo né in terra“, ha replicato Landini.

Attacca la manifestazione di venerdì pure un altro componente del governo di Giorgia Meloni. “Quello è uno sciopero politico”, dice il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani . Che poi difende Salvini: “Il ministro, confortato dal parere del Garante, ha chiesto semplicemente di rimodulare lo sciopero in modo tale di non danneggiare la vita e l’attività di milioni di persone che si devono spostare. Io – aggiunge – francamente non trovo un solo motivo per questo sciopero generale: la mia sensazione, che è quasi una certezza, è che la Cgil stia cercando un pretesto per scioperare ormai da mesi“.

Le argomentazioni di Bellocchi hanno provocato anche la reazione dei 5 stelle. “Rimaniamo molto perplessi dinanzi alle relazioni espresse stamane in commissione dalla presidente della commissione di Garanzia per gli Scioperi. Di fronte ai quesiti relativi al perché questo sciopero non sia da considerarsi generale, sono state fornite risposte poco chiare – dicono i deputati in Commissione Trasporto e Lavoro – Noi ribadiamo un concetto: lo sciopero è un diritto sancito dalla nostra Costituzione, e non un a concessione del governo, come lo vuole far passare Salvini. In mezzo al caos degli ultimi giorni, colpisce come siano rimaste completamente sotto traccia le ragioni della mobilitazione dei lavoratori: disagio salariale, rinnovo dei contratti collettivi, orari di lavoro disumani. E poi questa manovra draconiana, che fa cassa sulle pensioni, non dà nulla ai lavoratori e non stanzia un euro per il trasporto pubblico locale. È irricevibile la sordità del governo su queste istanze”.