La domanda delle domande, quella che appassiona da due giorni i calciofili incalliti, è solo una: cosa c’è dietro la “separazione” tra Bobo Vieri e il trio Adani-Ventola-Cassano? Le ipotesi si sprecano, una risposta certa ancora ma ecco che a soffiare sui dubbi ci ha pensato Fabrizio Corona, che appena sente odore di gossip e polemiche si fionda a capofitto. Intanto partiamo dall’unica certezza, ossia le parole di Bobo Vieri, che due giorni fa in apertura della sua ultima diretta su Twitch ha annunciato l’uscita di scena dei suoi compagni di avventura: “Volevo comunicarvi che da stasera ci sono solo io alla Bobo tv. Ringrazio Lele, Antonio e Nicola per la loro presenza e la loro collaborazione avuta fino ad oggi”. Un addio glaciale e totalmente inaspettato, che ha innescato dubbi e sospetti: perché sconvolgere di botto un programma che, a colpi di racconti, aneddoti e interviste ai calciatoti del passato è diventato in pochi anni un vero e proprio fenomeno?

FABRIZIO CORONA A GAMBA TESA SULLA FINE DELLA BOBO TV

A nessuno è dunque bastata la spiegazione di Vieri che ha annunciato: “Andremo a creare nuovi programmi per tutti quelli che ci seguono da casa, faremo dei format nei quali vi renderò più partecipi”. E subito è scattato l’effetto valanga, un mix di gossip e retroscena, dall’ipotesi scherzo alle presunte divergenze tra i protagonisti (che per altro sono amici da una vita, si frequentano anche lontano dai riflettori, trascorrono le vacanze assieme), passando per la questione economica. Il fulcro di tutto sarebbe proprio questo, almeno stando a quanto scritto da Dillinger News, che cita Fabrizio Corona: “Alla base oltre ai già previsti (mesi fa da Corona) problemi economici e di potere anche qualche rancore, basta guardare i video di Lele Adani su Instagram. La storia della vita di Bobo si ripete. Riesce sempre a litigare con i suoi migliori amici e rimane sempre solo”.

LE PAROLE DI NICOLA VENTONA E IL MESSAGGIO DI PACE DI ADANI

Per ora i diretti interessati non commentano, ma Corona potrebbe non aver sbagliato ipotesi viste le parole di Nicola Ventola. L’ex re dei paparazzi ha infatti pubblicato un vocale in cui l’ex calciatore, a domanda diretta, risponde allusivo ma non troppo: “Fabri, fammi passare un attimino di tempo. Un abbraccio. Comunque non sei andato lontano”. Corona a quel punto gongola: “Lo avevo previsto, 3 mesi fa. È sempre la solita storia”. Mentre i più attenti hanno notato che Vieri ha smesso di seguire sui social i tre amici di una vita (anche se non ha mai nascosto di aver litigato in maniera pesante con Cassano, arrivando persino alle mani, due anni fa), non è passato sottotraccia il video postato ieri da Lele Adani sui social, in cui indossa una felpa arancione della Bobo tv, e ricorda: “Il calcio è la nostra stella cometa”. E se fosse un gesto di pace?