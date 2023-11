La pioggia incessante in Toscana ha causato un vero e proprio nubifragio. I video che circolano sui social e sulle chat WhatsApp sono impressionanti: nel Pisano, nella zona di Bientina e Pontedera, le strade si sono trasformate in fiumi e le auto vengono trascinate via. E anche le infrastrutture subiscono disagi: come riporta anche la Nazione e come fanno vedere alcune immagini, l’ospedale di Pontedera è allagato.