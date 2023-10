La Mezzaluna Rossa palestinese (Prcs) ha riferito che Israele ha chiesto di evacuare immediatamente l’ospedale di al-Quds nella Striscia di Gaza, poiché “sta per essere bombardato“. “La Prcs ha appena ricevuto gravi minacce dalle autorità di occupazione di evacuare immediatamente l’ospedale Al-Quds nella Striscia di Gaza, poiché sarà bombardato. Da questa mattina ci sono stati raid a 50 metri dall’ospedale“, si legge nel messaggio scritto su Twitter. All’interno dell’ospedale non ci sono solo i feriti dai bombardamenti ma sono rifugiate anche 14mila persone, alla ricerca di un luogo sicuro dove stare. Come mostrano le immagini che arrivano dalla Mezzaluna Rossa, ci sono famiglie con donne, bambini e anziani che dormono a terra su giacigli sistemati nei corridoi, nelle sale dell’ospedale e anche all’ingresso dell’edificio. Inoltre, sottolinea sempre lo staff della Mezzaluna, all’interno ci sono bombole di ossigeno e generatori di corrente che renderebbero un’eventuale esplosione ancora più devastante.

Proprio dopo le notizie sulle richieste di evacuazione dell’ospedale, il capo dell’Organizzazione mondiale per la sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, si è detto molto preoccupato: “Ripetiamo, è impossibile evacuare un ospedale pieno di pazienti senza mettere a repentaglio le loro vite”, aggiunto “Sulla base della legge umanitaria internazionale, le strutture sanitarie devono essere sempre protette“