“Le forze di occupazione israeliane continuano deliberatamente a lanciare razzi intorno all’ospedale di al Quds, per costringere personale medico, pazienti e sfollati a sgomberare l’edificio. Questo ha causato danni significativi a reparti dell’ospedale e esposto le persone ed i pazienti a soffocamento per il fumo”. È quanto scrive su X la Mezzaluna Rossa palestinese pubblicando un video dei reparti dove si sono registrati danni con le persone in fuga tra fumo e polvere. Come dimostrano anche le immagini girate poco prima dell’attacco, nell’ospedale non ci sono solo pazienti e feriti, ma anche migliaia di famiglie rifugiate all’interno della struttura per sfuggire ai bombardamenti. Poche ore fa l’Oms aveva espresso preoccupazione per l’ordine di evacuazione arrivato allo staff medico da Israele: “È impossibile evacuare un ospedale”