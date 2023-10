Ore e ore di straordinario al pronto soccorso, durante il periodo del Covid, ripagate con una multa da 27.100 euro. Una sanzione “pesante e paradossale” che ha lasciato allibito il direttore del pronto soccorso del Policlinico di Bari, Vito Procacci, sanzionato insieme al resto del personale “per aver adempiuto al nostro dovere ineluttabile di operatori sanitari”. Una punizione incredibile, che ha infine portato Procacci a rivolgersi con una lettera direttamente al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

“Le scrivo perché oggi”, si legge nel messaggio, “le affido tutta l’amarezza, la delusione e lo sgomento per il trattamento ricevuto da uno Stato che amo ma nel quale ad oggi faccio fatica a riconoscermi”. Procacci ha evidenziato che, durante la pandemia, la sua struttura ha salvato “circa 8600 pazienti, di cui 1600 ventilati meccanicamente”. E tuttavia, l’Ispettorato del lavoro ha pensato bene di disporre una sanzione amministrativa nei confronti di lui e dei suoi colleghi, direttori di reparti intensivistici, imputando loro “di non aver rispettato all’epoca i riposi prescritti e aver lavorato più delle ore previste (tra l’altro calcolo tecnicamente infondato)”.

Insomma, un trattamento che Procacci non pensava di meritare. “Mi sento profondamente ferito”, continua la lettera, “da un Paese che fino a poco tempo fa ci definiva eroi, insignendoci, tra l’altro, di un premio per ‘aver fatto respirare la Gente di Puglia’ e oggi ci chiama trasgressori in un burocratico quanto asettico verbale di sanzione amministrativa”.

In seguito alla lettera di Procacci, il Policlinico di Bari ha deciso di impugnare l’accertamento dell’ispettorato del lavoro. “Il personale sanitario”, ha replicato la struttura, “era ancora fortemente impegnato nella risposta all’emergenza Covid19. E i pronto soccorso, attivi 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sono sempre pronti ad affrontare situazioni d’urgenza”. Considerazioni che, secondo il Policlinico, sono meritevoli di essere meglio esaminate nella successiva fase di impugnativa.