“La cosa più importante secondo me è capire che siamo tutti sulla stessa barca, cioè la mia idea per le modalità con cui Hamas ha attaccato Israele è che la causa Palestinese non centri assolutamente nulla” lo ha dichiarato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni al margine dei lavori del vertice per la pace in Cario.

“Quello che si sta perseguendo è una jihad islamica – ha continuato la premier -. Quello che si sta perseguendo è il tentativo di impedire un processo di normalizzazione nel Medio Oriente. E quindi il target di quella aggressione non era semplicemente Israele, ma anche le nazioni arabe che avevano tentato di fare dei passi dei passi in avanti nella relazione di normalizzazione di Israele perché dei rapporti con Israele”