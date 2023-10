Sul caso della giudice di Catania Iolanda Apostolico è stata messa in atto una “campagna di denigrazione” e una “caccia al magistrato“. Ma il giudice, comunque, deve evitare di “apparire all’esterno come soggetti di parte“. È una posizione lucida quella assunta dall’Associazione nazionale magistrati, che oggi ha riunito il comitato direttivo centrale. Se da una parte il presidente Giuseppe Santalucia è tornato a difendere la giudice di Catania, che ha considerato illegittimo il decreto migranti del governo, dall’altra il segretario Salvatore Casciaro ha ricordato che l’imparzialità della decisione del magistrato va tutelata “evitando di apparire all’esterno come soggetti di parte”: un evidente riferimento alle proteste dell’estate del 2018 contro Matteo Salvini alle quali aveva partecipato anche Apostolico.

La presenza della giudice al porto di Catania alla manifestazione contro la gestione dei migranti da parte dell’allora ministro dell’Interno era stata immortalata da un video, rilanciato dallo stesso Salvini nei giorni successivi alla sentenza emessa da Apostolico. “È stata creata campagna di denigrazione e caccia all’uomo, una profilazione del magistrato in modo da poterlo consegnare all’opinione pubblica come inadeguato o peggio ancora come un soggetto che non assicura il contrasto all’immigrazione illegale in un momento in cui l’immograzione illegale può diventare pericolosissima per la sicurezza nazionale”, ha detto Santalucia, in apertura dei lavori del comitato direttivo centrale, richiamando il “dovere di difesa dell’ordine giudiziario, una difesa composta, razionale riflessiva aperta a discutere di tante questioni implicate da quanto accaduto, a Catania e poi a Firenze” ma “senza perdere di vista il dato centrale, che da una critica a provvedimenti giudiziari, assolutamente legittima da chiunque provenga, si è passati a una critica alla persona, alla ricerca di elementi che possano gettare ombra di parzialità e inadeguatezza sul magistrato che li ha emessi”. Il presidente dell’Anm ha proseguito spiegando che “la giurisdizione va rispettata per quello che è, un potere indipendente la domanda che sento forte è: potremo fare ciò che dobbiamo fare senza occuparci dei rischi personali che questo nostro dovere comporta?”.

Sul tema è intervenuto anche Casciaro che sottolineato come “l’imparzialità della decisione” di un giudice debba essere “tutelata anche attraverso l’irreprensibilità, la riservatezza e la prudenza dei comportamenti individuali, evitando di apparire all’esterno come soggetti di parte”. Il segretario dell’Anm ha proseguito, definendo “giusto” che un giudice “coltivi la politica delle idee e non basta che conosca alla perfezione le leggi, ma è altrettanto necessario che comprenda la società nella quale esse sono chiamate a vivere”. Casciaro ha tentato di fare esempi concreti: “Se non si può tendere ad un’anacronistica apoliticità o neutralità culturale, sarebbe auspicabile evitare che un giudice possa entrare in logiche conflittuali o partitiche ovvero che si cali in contesti di tensione o dialettica sociale, connaturati a certe manifestazioni pubbliche o di piazza, rispetto alle quali sarebbe il caso di fare prudentemente un passo indietro”, ha sottolineato.

Va ricordato, però, che il magistrato come “ogni cittadino gode dell’esercizio dei diritti fondamentali di libertà, ma le funzioni esercitate e la qualifica rivestita non sono indifferenti e prive di effetto per l’ordinamento costituzionale, di qui la possibilità di limiti all’esercizio di quei diritti giustificati sia dalla particolare qualità e delicatezza delle funzioni giudiziarie, sia dai principi costituzionali di indipendenza e imparzialità che le caratterizzano”. Questo, però, non giustifica gli attacchi arrivati alla Apostolico. “Resta il fatto indiscutibile che l’eventuale inopportunità del contegno del magistrato e l’inosservanza delle regole della prudenza nell’attività extra-funzionale – ha proseguito Casciaro – non possono mai giustificare violenti e indiscriminati attacchi alla giurisdizione o al singolo magistrato, tanto più deplorevoli se mossi da esponenti delle istituzioni della Repubblica in grado, proprio per il ruolo ricoperto, di minare la fiducia dei cittadini nell’Ordine giudiziario”.