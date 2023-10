Un allarme bomba ha fatto scattare una nuova evacuazione della reggia di Versailles. Lo ha riferito l’emittente Bfmtv, precisando che è la quarta volta che la reggia viene evacuata da sabato scorso. A causa del ripetersi degli alert nella famosa reale, il governo francese ha avvisato chi effettua telefonate per lanciare gli allarmi che andrà incontro a pene detentive e pesanti multe.

Negli ultimi giorni un’ondata di falsi allarmi ha costretto all’evacuazione di 15 aeroporti e la cancellazione di 130 voli oltre alla chiusura a singhiozzo della reggia. Funzionari francesi hanno suggerito che i responsabili potrebbero essere dei giovanissimi. Il ministro della Giustizia Eric Dupond-Moretti ha parlato di “piccoli buffoni” che “saranno trovati e puniti”.

“Non abbiamo bisogno di piantagrane, di psicosi, in questo momento”, ha aggiunto. Tra l’altro la Francia, ripiombata in allerta per il terrorismo islamico dopo l’attentato di Bruxelles, ospiterà le Olimpiadi a Parigi nell’estate 2024.

La legge francese prevede che gli scherzi telefonici siano puniti con la reclusione fino a 3 anni e con una multa di 45mila euro. Il ministro ha detto che i genitori dei minorenni potrebbero essere obbligati a pagare i danni.