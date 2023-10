“Qui si stanno commettendo crimini nel silenzio più totale. Il governo italiano ha rimpatriato con gli aerei militari i pellegrini, ma non fa nulla per chiedere corridoi umanitari per i palestinesi e corridoi di sicurezza per gli internazionali che si occupano dei profughi. Manca l’acqua, tutti dormono per terra, mancano medicine e gli ospedali si stanno rifiutando di evacuare i malati come chiesto da Israele. Stanno bombardando tutto”. È la testimonianza Giuseppina Fioretti, laureata in lingue all’università di Napoli L’Orientale, volontaria di Gazzella, l’associazione senza scopi di lucro che si occupa di assistenza, cura e riabilitazione dei bambini palestinesi feriti da armi da guerra, sia nel territorio di Gaza che con adozioni a distanza. Docente di una scuola primaria in provincia di Venezia e consulente di Kutubyat, una società di servizi specializzata nella didattica della lingua araba, Fioretti si trova in un campo che ospita già 10mila persone ed è testimone della fuga del popolo palestinese dalle bombe. È riuscita a mandare in Italia un audio di pochi minuti e lanciare un appello, per far sapere che cosa sta accadendo. In passato Fioretti ha denunciato il falso storico, contenuto in numerosi testi scolastici, che indicano erroneamente Gerusalemme quale capitale dello stato di Israele.