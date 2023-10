Nuovo processo per Ciro di Maio, il conduttore tv e attore, già arrestato un anno e mezzo fa a Milano con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio, tornerà alla sbarra dopo il nuovo arresto per aver importato dalla Cina tre litri di droga dello stupro. Nell’agosto del 2021Di Maio era stato condannato in primo grado a un anno e 4 mesi (con attenuanti generiche) e a una multa da 3.800 euro, per aver ricevuto della Gbl, la cosiddetta “droga dello stupro”, proveniente dall’Olanda.

Questa volta, invece, l’operazione di investigazione è stata ulteriormente articolata. La Finanza ha infatti intercettato una spedizione a Malpensa proveniente dalla Cina individuando le sostanze stupefacenti contenute al suo interno (tre litri di Gbl), poi ha eseguito una consegna controllata seguendo in incognito e a distanza la spedizione fino alla consegna al destinatario a Milano.

Dai primi accertamenti è emerso che Di Maio acquistava lo stupefacente on-line e lo pagava in moneta virtuale, mentre sull’etichetta del pacco veniva scritto “silicone”. In sede di convalida davanti al Gip, Di Maio si è avvalso della facoltà di non rispondere rilasciando spontanee dichiarazioni ovvero che la droga era per uso personale e che non l’ha mai ceduta ad altri.