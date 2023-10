I bambini “decapitati” dai miliziani di Hamas nel kibbutz Kfar Aza diventano un caso internazionale con il governo israeliano che continua a contraddire le sue dichiarazioni e nel pomeriggio di giovedì pubblica la foto di tre neonati morti. Nelle ultime 48 ore sono state diverse le inversioni dell’esecutivo guidato da Bibi Netanyahu. L’ultima marcia indietro prima della diffusione dello scatto era avvenuta con la CNN. Giovedì mattina la tv statunitense – che mercoledì aveva rilanciato le dichiarazioni di una portavoce del premier israeliano – era tornata a interpellare il governo: “Un funzionario israeliano non ha confermato l’affermazione specifica secondo cui gli aggressori di Hamas avrebbero tagliato la testa ai bambini durante l’attacco”, si legge sul sito della CNN.

Tuttavia, poche ore dopo, il The Jerusalem Post ha sostenuto di poter “confermare”, sulla “base di foto verificate”, la notizia dei piccoli “bruciati e decapitati”. Gli scatti sono stati “mostrati” al segretario di Stato Usa, Anthony Blinken, durante la sua visita in Israele. Poco dopo, il profilo ufficiale del governo israeliano su X, l’ex Twitter, ha postato una foto di un neonato morto, il cui volto è oscurato: “Questa è l’immagine più difficile che abbiamo mai pubblicato. Mentre la scriviamo stiamo tremando. Avevamo deciso di non pubblicarla, ma abbiamo bisogno che ognuno di voi lo sappia. Questo è accaduto”, è il testo che accompagna lo scatto che al momento solo il The Jerusalem Post sostiene di aver verificato. Anche l’account del primo ministro israeliano ha pubblicato anche altre due foto in cui si vedono due piccoli cadaveri bruciati: “Ecco alcune delle foto che il Primo Ministro Benjamin Netanyahu ha mostrato al Segretario di Stato americano Antony Blinken – si legge nel post – Attenzione: Sono foto orribili di bambini uccisi e bruciati dai mostri di Hamas. Hamas è disumano. Hamas è come l’Isis”.

In precedenza un funzionario del governo aveva detto alla televisione americana: “Ci sono stati casi di militanti di Hamas che hanno compiuto decapitazioni e altre atrocità in stile Isis. Tuttavia, non possiamo confermare se le vittime fossero uomini o donne, soldati o civili, adulti o bambini”. Lo sfregio dei piccoli cadaveri uno dei kibbutz più vicini alla Striscia di Gaza e tra quelli maggiormente colpiti dall’assalto di Hamas tiene banco da martedì. La stampa internazionale che ha avuto accesso alla comunità rurale, compreso l’inviato della Cnn, ha verificato la devastazione ma non ha avuto modo di vedere i cadaveri decapitati dei bambini. La notizia – che ha reso più emotivamente impattante un massacro certo e inequivocabile – ha iniziato a circolare martedì pomeriggio in un servizio della tv israeliana filo-governativa I24News e riportata da militari presenti nel kibbutz assaltato.

Diversi media nei loro reportage avevano sottolineato come non era stato possibile vedere i cadaveri e quindi verificare in maniera indipendente la notizia, riportandola – appunto – come una dichiarazione dei soldati intervenuti nella bonifica dell’area di Kfar Aza. Un portavoce dell’esercito israeliano l’aveva poi smentita all’agenzia turca Anadolu, ma mercoledì Tal Heinrich, presentata come una portavoce dell’ufficio del primo ministro Netanyahu dalla radio britannica LBC, era tornata a ribadire: “Sì, ci sono state (le decapitazioni dei bambini, ndr) stando a quanto dicono i militari sul campo”. La notizia era poi stata riportata anche alla CNN. Ma in un’ulteriore dichiarazione il governo ha smentito.

Nel corso della notte perfino il presidente degli Stati Uniti Joe Biden aveva detto: “Non avrei mai pensato davvero che lo avrei visto… avrebbero confermato immagini di terroristi che decapitavano bambini”. Sempre la CNN ha però interpellato un funzionario dell’amministrazione statunitense il quale ha chiarito che né l’inquilino della Casa Bianca né i suoi collaboratori hanno avuto accesso a immagini delle decapitazioni o a notizie verificate. “Il funzionario ha chiarito che Biden – scrive la CNN – si riferiva ai commenti pubblici dei media e dei funzionari israeliani”.

Finita? Macché. Nella notte tra mercoledì e giovedì in un punto stampa sui canali social dell’IDF, l’esercito israeliano, attraverso il portavoce Jonathan Circus, è tornato a sostenere con “relativa sicurezza” che “sfortunatamente” le “notizie molto molto inquietanti” dei “bambini decapitati” sarebbero reali. I fatti però non si sarebbero verificati a Kfar Aza: “Questo è quello che è successo a Be’eri”, un altro kibbutz preso di mira dai guerriglieri di Hamas durante l’attacco di sabato in territorio israeliano. Nel corso della giornata il The Jerusalem Post ha dichiarato di poter “confermare sulla base di foto verificate dei cadaveri la notizia di bambini bruciati e decapitati” nell’assalto al kibbutz Kfar Aza. Le foto, ha aggiunto il quotidiano israeliano, “sono state mostrate al segretario di Stato americano Anthony Blinken, durante la sua visita in Israele”. Versione poi confermata anche dall’account del primo ministro israeliano.