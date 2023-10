MilanoBellaDaDio ha diffuso un filmato registrato in occasione della festa organizzata in via Respighi dagli studenti del liceo Leonardo Da Vinci che è degenerata poco dopo al mezzanotte di sabato. Stando a una prima ricostruzione qualcuno, forse ragazzi che si sono infiltrati alla festa, avrebbe spruzzato dello spry al peperoncino durante l’evento partecipato da circa 2mila ragazzi con l’intento di generare panico. Dopo sono scoppiate delle risse tra gruppi di ragazzi.