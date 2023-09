La Procura di Macerata aveva chiesto l’ergastolo, ma la Corte d’Assise ha deciso di condannare Filippo Ferlazzo, 33 anni, originario di Salerno, a 24 anni di reclusione per l’omicidio volontario aggravato dell’ambulante nigeriano Alika Ogorchukwu (nella foto), avvenuto a Civitanova Marche il 29 luglio 2022. La vittima aveva chiesto l’elemosina all’imputato e alla compagna, a cui aveva toccato un braccio: Ferlazzo lo aveva colpito con la stampella che il nigeriano usava per camminare, poi era salito sopra di lui a cavalcioni, schiacciandogli il collo e la testa. “Ha usato un’aggressione brutale che si usa per uccidere un animale”, ha detto nel corso della requisitoria il pm Claudio Rastrelli davanti ai giudici. Il pm ha anche più volte evidenziato la capacità di intendere e di volere di Ferlazzo, così da non poter concedere le attenuanti generiche per il suo “disturbo borderline della personalità”. Per l’accusa di rapina del cellulare dell’ambulante, il pm aveva chiesto l’assoluzione.

Secondo alcuni negozianti, l’ambulante era una presenza abituale. Quelli che conoscevano la vittima l’hanno descritto come una persona tranquilla e per nulla molesta. Ogorchukwu, sposato e con un figlio, viveva a San Severino. Ferlazzo, di corporatura robusta, ha inseguito l’uomo e lo ha fatto cadere a terra. Lo ha schiacciato con il suo corpo e ha fatto pressione anche sulla testa. Poi si è allontanato ma è stato individuato e bloccato poco dopo dagli uomini della Polizia di Stato.