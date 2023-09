A Benevento l’incontro tra il sindaco, il ministro dell’Ambiente e la Confindustria locale dove si organizza? Nella sede dell’azienda del presidente degli industriali che opera nel settore eolico e quindi di solito al ministero dell’Ambiente e chiede (e legittimamente ottiene) autorizzazioni per i suoi impianti. Questo accrocchio perfetto si concretizzerà lunedì 11 settembre alle 11.30, nella sede di Ipvc (Italian Vento Power Corporation), società guidata da Oreste Vigorito, presidente di Confindustria Benevento e del Benevento calcio, club che partecipa al campionato di serie B.

Ipcv è un’azienda leader del settore, fattura 250 milioni di euro l’anno ed ovviamente ha tutto l’interesse a coltivare buone relazioni con il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin. L’incontro – si legge in una nota diffusa dalla stessa associazione degli industriali – nasce da un’idea del deputato di Forza Italia Francesco Maria Rubano, capogruppo in commissione Finanze. Ha lo scopo di elaborare idee per mettere in rete istituzioni e imprenditori per sviluppare buone politiche energetiche, ambientali e imprenditoriali. Parteciperanno il sindaco di Benevento Clemente Mastella e altri sindaci, ordini professionali, associazioni di categoria e imprese. Interverrà l’europarlamentare azzurro Fulvio Martusciello, moderazione del giornalista Pierluigi Melillo.

Domanda: Confindustria Benevento non aveva una sede istituzionale o più “neutra” per ospitare il ministro? A leggere le cronache cittadine, la sede di piazza Colonna, dotata di centro convegni, è in via di superamento: sono in fase avanzata le procedure per acquistare, in tandem con l’Ance, l’ex sede della Banca d’Italia in piazza Risorgimento. Il costo dell’operazione è di circa due milioni di euro, ci sta lavorando una società immobiliare creata ad hoc con il contributo di 53 soci. Ma ci vorrà tempo.

Altra domanda: qualcuno sul territorio ha sollevato dubbi o perplessità sulla presunta inopportunità di ricevere il ministro a casa di Vigorito in nome di Confindustria? La risposta è nessuno. Non c’è traccia di proteste nelle testate locali, tra le quali Ottopagine, il cui è editore è il presidente di Confindustria e del Benevento calcio, Oreste Vigorito.