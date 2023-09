Dimmi in che regioni sei e ti dirò che speranze hai di prenotare la vaccinazione anti Covid, se sei un over 60 con fragilità o una persona anziana. In questi giorni in cui aumentano i casi di positività e per fortuna gli ospedali gestiscono i ricoveri senza grandi affanni, la domanda è a che punto è la campagna vaccinale per quelle categorie che sin dall’inizio della pandemia sono state considerate a rischio. Già dal 14 agosto il ministero della Salute – che oggi ha imposto tamponi a chi arriva in pronto soccorso con sintomi o ha avuto contatti con positivi – aveva diramato una circolare con tutte le raccomandazioni. A oggi però prenotare la vaccinazione può essere complicato.

Ilfattoquotidiano.it ha cercato, regione per regione, di capire come poter accedere all’immunizzazione con risultati in alcuni casi sconfortanti. Come per Campania, Marche, Emilia-Romagna, Valle d’Aosta. A meno di non lasciarsi fuorviare dai siti civetta che dietro informazioni e i link ai siti ufficiali delle regioni richiedono i dati degli utenti e l’iscrizione a una newsletter. Tra questi siti uno compare tutte le volte che si cerca con Google prenotazione vaccino Covid; è quasi sempre il secondo o il terzo risultato e può facilmente, avendo il simbolo della primula della prima campagna vaccinale nel logo, trarre in inganno. Il sito fa riferimento a una società di comunicazione con sede a Roma ma nessun collegamento con le istituzioni. Per il resto, la ricerca per capire come prenotare la vaccinazione ha prodotto una fotografia in chiaroscuro.

CAMPANIA – Appare impossibile aprire il link alla piattaforma Soresa utilizzato per le prenotazioni nei mesi della campagna vaccinale. Il sito non funziona e appare la scritta: “503 service temporarily unavailable”: il tentativo è stato ripetuto più volte, ma la risposta è stata sempre la stessa. Navigando e cercando con Google si finisce sulla pagina degli open day che però ovviamente fa riferimento a campagne passate. Il tentativo di contattare l’Asl di Caserta si infrange contro la gentile ma scioccante risposta di una operatrice: che dice che ormai il Covid non è più un’emergenza e di chiamare l’ufficio del distretto più vicino.

LOMBARDIA E LAZIO – La piattaforma ufficiale della Lombardia appare uguale a com’era nei mesi caldissimi della campagna vaccinale. Compare il solito form con l’inserimento della tessera sanitaria e del codice fiscale. È possibile prenotare la terza dose per la fascia 5-11 anni, la quarta per gli over 12 e la quinta peri cittadini over 60 (fragili e non). I numeri per richiedere le informazioni funzionano. Anche la Regione Lazio ha un sito dedicato e diviso in sezione in base alle categorie. Si richiede la tessera sanitaria e il codice fiscale. Il numero verde funziona.

SICILIA E CALABRIA – In Sicilia la prenotazione comincia a essere più complicata. La ricerca porta al sito Costruiresalute. Un link porta alla pagina di prenotazione dove si deve attendere per poter accedere: si arriva al portale governativo di prenotazione. Una ulteriore pagina dà indicazioni con le mail delle aziende sanitarie in caso di difficoltà. Anche la Calabria adotta la piattaforma nazionale.

PUGLIA – La Puglia ha un sito con schermata digitale che sembra perfettamente funzionante e che permette di scegliere l’Asl e la struttura. Il numero verde 800 713931 però pare non funzionare: la voce automatica risponde di chiamare più tardi perché il telefono è spento o irraggiungibile.

MARCHE – Non c’è una piattaforma, si arriva a una pagina informativa molto colorata e con caratteri grandi e bene visibili dove si legge che “le vaccinazioni anti covid-19 potranno essere effettuate presso i Medici di Medicina Generale, le farmacie che aderiscono alla campagna vaccinale ed anche negli ambulatori vaccinali territorialmente competenti dei Servizi di Igiene e Sanità Pubblica (Dipartimenti di Prevenzione) prenotando direttamente attraverso il Cup Marche”. Ma non c’è il numero del Centro di prenotazione e così si costringe l’utente a cercare una ulteriore informazione.

MOLISE, BASILICATA E ABRUZZO – Il Molise ha una piattaforma in cui si richiedono codice fiscale, tessera sanitaria e cellulare. Sono presenti una mail e due numeri verdi funzionanti. La Basilicata si affida al portale nazionale. Come del resto avviene per l’Abruzzo.

UMBRIA – Il percorso per arrivare alla pagina finale di prenotazione è lungo tre passaggi e un po’ complicato. Poi si arriva a un form che permette di per prenotare.

TOSCANA – Nel form per i fragili si richiedono le informazioni ma tra le patologie da segnalare mancano quelle oncologiche e comunque non si fa riferimento agli immunodepressi. Prima di accedere alla piattaforma si avverte che verrà somministrato il vaccino con la nuova formulazione Original/Omicron BA.4-5.

EMILIA-ROMAGNA – Il sito dell’Emilia-Romagna fornisce informazioni ma non c’è un link diretto. Quindi leggendo le informazioni si apprende che è possibile prenotare la vaccinazione anche nei centri vaccinali dell’Ausl con le consuete modalità: al numero verde 800.576.128, attivo dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 19, il sabato dalle 7.30 alle 13.30, agli sportelli CUP dell’Azienda Usl, presso i CUP delle farmacie, su CupWeb per chi ha attivato il Fascicolo sanitario elettronico. Ma la parola CupWeb non è linkabile, quindi bisogna fare un’altra ricerca.

PIEMONTE – Due possibilità per prenotare: rivolgersi alle farmacie oppure aderire a una piattaforma in cui si chiede codice fiscale e tessera sanitaria. Sul sito si spiega che ci sarà convocazione diretta in base alle categorie prioritarie stabilite dal piano nazionale (ovvero immunocompromessi, fragili over 60 con le specifiche patologie indicate dal Ministero della Salute, ospiti RSA e over80). C

VALLE D’AOSTA – La prenotazione è possibile solo telefonicamente dal lunedì al venerdì dalle ore 11.30 alle 13 e il martedì e giovedì pomeriggio dalle ore 14 alle 15, poche ore in determinati orari. Il sito di prenotazione non funziona e dà un errore temporaneo.

FRIULI-VENEZIA GIULIA – Il sito di prenotazione ha schermata in cui si richiede spid o tessera sanitaria. La vaccinazione è prenotabile agli sportelli dei Cup, nelle farmacie abilitate e tramite il call center 0434/223522, attivo da lunedì a venerdì dalle 7.00 alle 19.00, sabato dalle 8.00 alle 17.00.

VENETO – Il portale del Veneto ha un schermata con la scelta dell’Asl e poi un form da compilare per i non residenti. Al numero verde 800 462340 risponde una voce che informa che il servizio dal 1 marzo non c’è più ma che si può prenotare online.

TRENTINO-ALTO ADIGE – Alla piattaforma si accede tramite il sito sanibook, il form richiede i numeri di tessera sanitaria e codice fiscale.

SARDEGNA – Alla piattaforma Cupweb si accede abbastanza facilmente ma per prenotare il vaccino viene richiesto lo Spid, firma digitale o la carta d’identità digitale. Il numero verde funziona 800009966.

LIGURIA – Il sito per prenotare prevede un lungo preambolo e solo alla fine della pagina il form per accedere alla prenotazione in cui si richiede codice fiscale, tessera sanitaria e di non essere un robot.