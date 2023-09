Mentre la relazione tra Giorgia Cardinaletti e Cesare Cremonini prosegue a gonfie vele, l’ex fidanzato del mezzobusto del Tg1, Francesco Caldarola, ha voltato pagina con un’altra giornalista. Trattasi di una ‘rivale’. Lo scrive il settimanale Oggi, che parla di una storia tra Caldarola, giornalista e autore di Agorà su Rai3, e Valentina Petrucci, in forze a Mediaset. Le prove in effetti si troverebbero anche sui social di entrambi, come lo scatto pubblicato da Petrucci su Instagram: foto in cui, nel giorno di Ferragosto, i due posano insieme mentre lui sembra baciare la spalla di lei.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Valentina Petrucci (@valentinapetrucci_)