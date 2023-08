Simula di essere investito sulle strisce pedonali a bordo di un monopattino e poi chiede il risarcimento dei “finti danni”. I carabinieri hanno smascherato e denunciato per truffa un 36enne di Roma all’isola d’Elba. I militari della compagnia di Portoferraio erano sulle tracce di un truffatore da quando avevano avuto notizia che tra Portoferraio e Porto Azzurro si aggirava un uomo che su un monopattino simulava un incidente stradale e poi chiedeva i danni agli automobilisti. A loro mostrava un tablet rotto dicendo che il finto investimento ne era la causa. Poi si faceva pagare sul posto per il danno. Sabato mattina i carabinieri, giunti nella zona industriale di Portoferraio, hanno individuato un uomo che corrispondeva alla descrizione del truffatore. I carabinieri prima che salisse su un pullman di linea lo hanno sottoposto a controllo. All’interno del suo zainetto hanno trovato un tablet rotto apposta. L’uomo ha poi confessato in caserma