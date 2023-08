Sono finiti in tv per un’impresa poco edificante: la fuga dal ristorante senza pagare il conto. Una notizia che ha animato la polemica in Albania, nei giorni della visita di Giorgia Meloni, invitata sull’altra sponta dell’Adriatico dal premier locale Edi Rama. Le ferie della presidente del consiglio, però, sono state turbate dalla notizia dei quattro scrocconi, fuggiti da un ristorante di Berat senza pagare: i quattro, infatti, sono di nazionalità italiana. I video delle telecamere, che li inquadrano mentre se la danno a gambe tra le stradine intorno al ristorante, hanno fatto il giro dei social e sono dunque approdati in tv. Preoccupata per la credibilità del nostro Paese all’estero, quindi, l’inquilina di Palazzo Chigi è intervenuta in prima persona. Pagando di tasca sua il conto dei connazionali insolventi, che ammontava a 8.451 lek, cioè a circa 80 euro? Da quello che emerso finora non risulta. Meloni, infatti, si è rivolta alla nostra ambasciata, come se si trattasse di un caso d’interesse nazionale e non invece della deprecabile condotta di quattro persone. In pratica la premier ha ordinato alla nostra diplomazia a Tirana di saldare quanto vantato dal ristorante della città albanese. È molto probabile, dunque, che la cena degli scrocconi sia stata pagata con fondi di servizio della nostra ambasciata, cioè soldi pubblici.

A raccontarlo, in un’intervista a La Stampa, è stato Rama, particolarmente entusiasta della visita della leader di Fdi. “Giorgia voleva riposarsi”, spiega, non lesinando elogi per la premier: “Giorgia è incredibile. Possiamo dire che è nata un’amicizia. Ma soprattutto, che lei è una politica concreta, altro che pericolo fascista”. Il primo ministro è rimasto impressionato dai turisti italiani che chiedevano un selfie alla sua ospite urlando “grande presidente“. “Ma c’è un altro episodio in cui ho pensato: è un gigante”. Quale? “Sui media albanesi e su TikTok – racconta – non si parlava d’altro che di un gruppo di italiani scappati da un ristorante a Berat senza pagare. Il proprietario ha minimizzato. Quando l’ho raccontato a Giorgia, tutti ridevano. Lei ha fatto il muso e ha ordinato all’ambasciatore: Vada a pagare il conto di questi imbecilli, per favore, e faccia un comunicato! L’Italia non può perdere il rispetto così”.

Puntualissimo è arrivato il comunicato dell’ambasciata che conferma parola per parola il racconto del premier albanese: “Su indicazione del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, abbiamo provveduto a saldare il conto lasciato non pagato da un gruppo di turisti italiani presso un ristorante della città di Berat”. Una comunicazione surreale, con tanto di considerazione densa di orgoglio nazionale: “Gli italiani – scrive ancora l’ambasciata – rispettano le regole e saldano i propri debiti e ci auguriamo che episodi di questo genere non si ripetano“. In realtà è possibile il contrario, cioè che la decisione di pagare i debiti dei quattro di Berat possa incentivare l’emulazione di altri scrocconi italiani in giro per il mondo: perché Meloni dovrebbe intervenire per saldare conti non pagati da nostri connazionali solo in Albania e non anche in altri Paesi? Tutto pur di salvare l’italico onore. Basta che paghi l’ambasciata.

*Nella foto un fermo immagine del video dei turisti in fuga dal ristorante. A fianco Edi Rama con Giorgia Meloni