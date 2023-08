La Bank of Ireland si è scusata dopo che un problema tecnico ai suoi servizi ha portato alcuni clienti a prelevare o trasferire più di quanto fosse presente nei loro conti. La banca ha dichiarato che la sua applicazione e i suoi servizi online stanno funzionando di nuovo e che tutti i trasferimenti o i prelievi appariranno nei loro conti nel corso della giornata. Martedì 15 agosto si sono formate grandi code agli sportelli bancomat della banca in alcune zone del Paese e i messaggi sui social media incoraggiavano le persone a prelevare contanti nonostante non avessero fondi nei loro conti.