“Ferragosto in Barbie Style… Vi penso… Godetevi il sole!”. Cristina D’Avena infiamma il 15 agosto dei propri follower con uno scatto in costume che, come già successo in passato, scatena i commenti dei follower che dimostrano di apprezzare le forme generose della cantante. Le osservazioni degli utenti si sprecano. Si va da: “Cristina latte d’avena” a “Tutte e tre brave nel canto”, passando per la parodia di sigle di cartoni animati interpretate proprio da D’Avena negli anni. Qualche esempio? “È quasi miopia Johnny”, “Terry e Maggie le ricordavo diverse”, “Son 2 sorelle che han fatto un patto”. Qualcun altro, lapidario, scrive invece: “Melevisione”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristina D’Avena (@cristinadavenaofficial)