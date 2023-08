L’aeroporto di Catania Fontanarossa rimarrà chiuso fino almeno le 13 di lunedì a causa dell’eruzione dell’Etna. A darne comunicazione è stata la società di gestione dello scalo siciliano che ha deciso di fermare le attività dei settori di spazio aereo C1 e B3. Tutti gli arrivi e le partenze sono dunque inibiti.

Nella nota diffusa per comunicare la decisione presa, l’azienda chiede ai “gentili passeggeri di presentarsi in aeroporto solo dopo aver consultato la propria compagnia aerea. Per info sui voli dirottati o cancellati si prega di rivolgersi alle compagnie aeree o verificare la situazione in tempo reale sul sito dell’aeroporto www.aeroporto.catania.it e sui profili Facebook e Twitter dell’aeroporto”.