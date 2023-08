I vigili del fuoco hanno effettuato una ricognizione aerea con l’elicottero Drago VF66, nome in codice di uno dei velivoli in forza al reparto volo di Torino, sull’abitato di Bardonecchia. Intanto è in corso il ripristino delle condizioni di sicurezza su strade di collegamento, utilizzando mezzi per il movimento terra, per evacuare 50 campeggiatori bloccati da frane in zone impervie a Nord del comune piemontese.