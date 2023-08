La situazione in Niger è sempre più calda. Il giorno dopo una nuova manifestazione di sostenitori del golpe, tornati in piazza a migliaia nel giorno dell’anniversario dell’indipendenza dalla Francia, la giunta golpista del Niger ha dichiarato che risponderà immediatamente a qualsiasi “aggressione o tentativo di aggressione” da parte dei Paesi dell’Africa occidentale: “Qualsiasi aggressione o tentativo di aggressione contro lo Stato del Niger vedrà una risposta immediata e senza preavviso da parte delle forze di difesa e sicurezza nigerine su uno dei membri ad eccezione dei Paesi amici (Burkina Faso e Mali)” ha affermato uno dei golpisti. Il riferimento è alla scadenza dell’ultimatum imposto dalla Comunità economica degli Stati dell’Africa occidentale (Ecowas) per ripristinare l’ordine nel Paese, fissata al prossimo 6 agosto. Poche ore dopo la dichiarazione, i delegati dell’Ecowas hanno lasciato la capitale Niamey senza incontrare il generale Abdourahaman Tchiani, leader dei golpisti, né il presidente Mohammed Bazoum, in carica dal marzo 2021 e attualmente sotto la custodia dei militari all’interno del palazzo presidenziale dopo il colpo di Stato militare annunciato lo scorso 26 luglio.

Secondo Bazoum, che ha rilasciato una dichiarazione pubblica al Washington Post, dicendo di “scrivere come ostaggio”, il colpo di Stato potrebbe avere conseguenze “devastanti” per il mondo e portare l’intera regione del Sahel sotto “l’influenza” della Russia attraverso i mercenari del gruppo Wagner. Il presidente deposto ha ribadito che “il Niger è sotto attacco da parte di una giunta militare che sta cercando di rovesciare la nostra democrazia, e io sono solo uno delle centinaia di cittadini arbitrariamente e illegalmente imprigionati”. “I golpisti affermano falsamente di aver agito per proteggere la sicurezza del Niger. Affermano che la nostra guerra contro i terroristi jihadisti sta fallendo e che il mio governo economico e sociale, comprese le partnership con gli Stati Uniti e l’Europa, ha danneggiato il nostro Paese”, ha aggiunto. Lanciando infine un appello: “Chiedo al governo americano e all’intera comunità internazionale di contribuire a ripristinare l’ordine costituzionale”.

Negli scorsi giorni si sono susseguite le pressioni della comunità internazionale affinché venga ripristinato il governo democraticamente eletto. La Banca Centrale ha annunciato la cessazione delle sovvenzioni al Paese, coerentemente con la scelta dei Paesi occidentali di congelare i fondi per la cooperazione allo sviluppo. Italia e Francia hanno deciso di evacuare i propri cittadini e la Spagna ha appena inviato un proprio velivolo dell’aeronautica per prelevare gli spagnoli presenti sul territorio, la giunta golpista ha esautorato i mandati dei propri ambasciatori in quattro Paesi con un annuncio in diretta alla tv nazionale. “Le funzioni degli ambasciatori straordinari e plenipotenziari della Repubblica del Niger” presso Francia, Nigeria, Togo e Stati Uniti “sono terminate”, ha dichiarato uno dei golpisti. Annullati inoltre gli accordi militari con Parigi. “Di fronte all’atteggiamento disattento della Francia e alla sua reazione alla situazione il Consiglio nazionale per la salvaguardia della patria ha deciso di rottamare gli accordi di cooperazione nel campo della sicurezza e della difesa con questo Stato”, hanno annunciato i golpisti dopo aver criticato alcuni accordi tra Niamey e Parigi sullo “stazionamento” delle truppe del distaccamento francese e sullo “status” dei soldati presenti nell’ambito della lotta al jihadismo. Secondo quanto riportato da ActuNige, i ribelli attualmente al potere hanno inoltre annunciato la revoca del coprifuoco imposto il 26 luglio subito dopo il rovesciamento del presidente Bazum.