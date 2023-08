Combatteva da tempo contro un tumore, e il 30 luglio Paul Reubens non ce l’ha fatta. L’attore avrebbe compiuto 71 anni il 27 agosto ed era noto in tutto il mondo grazie al personaggio di Pee-wee Herman. La notizia è arrivata direttamente dai social di Reubens: “Ieri sera abbiamo detto addio a Paul Reubens, un iconico attore, comico, scrittore e produttore statunitense il cui amato personaggio Pee-wee Herman ha deliziato generazioni di bambini e adulti con la sua positività, la sua stravaganza e la sua fede nell’importanza della gentilezza. Paul ha combattuto coraggiosamente e privatamente il cancro per anni con la sua tenacia e il suo umorismo. Era dotato di uno straordinario talento, e vivrà per sempre nel pantheon comico e nei nostri cuori come un prezioso amico e uomo di notevole carattere e generosità di spirito”. Su Instagram sono state condivise pure alcune parole che l’attore ha dedicato ai fan: “Per favore, accettate le mie scuse per non aver reso pubblico ciò che ho affrontato negli ultimi sei anni. Ho sempre percepito un grandissimo amore e rispetto da parte dei miei amici, fan e sostenitori. Vi ho amato tutti così tanto e e mi sono divertito nel fare arte per voi”.

Tra i tanti artisti che lo hanno ricordato c’è anche Sharon Stone, che ha così scritto via social: “Paul Reubens era un mio caro amico. Lui, come la sua famiglia, aveva un intelletto smisurato, che ha dato molto al nostro Paese. Ci sono stati momenti in cui Paul è stato frainteso e attaccato da coloro che non erano così coraggiosi o generosi con questo mondo, eppure ha continuato a essere gioioso, generoso e buono. Paul Reubens è stato un esempio di amore e pudore. Sarò per sempre grata per la sua preziosa e tenera amicizia. Le mie condoglianze agli amici e ai parenti”. Sharon e Paul avevano recitato insieme nel 2018 nella serie tv Mosaic.